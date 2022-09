Un Simukeka da record si aggiudica l'edizione 2022 della ZacUp

Un Jean Baptiste Simukeka da record stravince la ZacUp, migliorando il primato che lui stesso aveva stabilito nel 2019 nella skyrace del Grignone.

L'edizione 2022, l'ottava, è un successo per gli organizzatori del Team Pasturo, con 230 partecipanti (di cui 205 al traguardo). La gara maschile ha visto Simukeka scappa via sulla salita al Zapel de L'Asen, inseguito da Mattia Gianola e Daniel Antonioli. I tre hanno mantenuto le posizioni per l'intero tracciato di 27,5 chilometri (con 2.650 metri di dislivello positivo), sino al traguardo di Pasturo. Simukeka ha concluso la sua prova in 2h 46'15", Gianola con un fantastico 2h 46'18" e Antonioli 2h 49'43".

A livello femminile la vittoria è andata a una esordiente sul tracciato valsassinese, Martina Cumerlato, 3h 29'43", lontana dal record storico di Denisa Dragomir. Podio completato da due runner di casa, Francesca Rusconi (3h 42'45") e Martina Brambilla (3h 50'13").

Da segnalare, nella discesa, la caduta di un concorrente, soccorso con l'elicottero per fortuna senza gravi conseguenze ma co un trauma cranico.

La Top Ten maschile

1 Simukeka Jean Baptiste Orecchiella Garfagnana Rwa 2:46:15

162 Gianola Mattia Team Crazy Ita 2:46:18 +4

3 Antonioli Daniel Team Scarpa Ita 2:49:43 +3:28

2 Ait Malek Zaid TeamjimbÉE Otsosport Esp 2:53:11 +6:56

5 Rota Andrea Team Salomon - Osa Ita 2:53:23 +7:08

4 Del Pero Luca Asd Falchi Lecco Ita 2:55:33 +9:18

203 Beltrami Lorenzo Rockexperience - Team Ita 2:59:59 +13:44

7 Tanara Mattia Team Scott Ita 3:05:45 +19:30

163 Ceschi Francesco Sui 3:08:07 +21:53

155 Brambilla Danilo Asd Falchi Lecco Ita 3:09:30 +23:15

La Top Ten femminile

F1 Cumerlato Martina Gefo K-Team Ita 3:29:43 +43:29

F17 Rusconi Francesca Team Pasturo Ita 3:42:45 +56:31

F2 Brambilla Martina Team Pasturo Ita 3:50:13 +1:03:59

F5 Pallini Elisa Asd Pegarun Ita 3:56:42 +1:10:27

F23 Benedetti Debora Team Pasturo Ita 4:08:37 +1:22:23

F18 Crucifero Antonella Asd Falchi Lecco Ita 4:35:54 +1:49:40

F13 Rusconi Patrizia O.S.A. Valmadrera Ita 4:38:54 +1:52:39

F7 Galbiati Chiara Ita 4:43:52 +1:57:38

F24 Merli Beatrice Team Barilla Parma Ita 4:53:26 +2:07:12

F14 Chiappa Silvia Altitude Race Ita 4:55:23 +2:09:09