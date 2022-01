Formare i tecnici dell'oggi e del domani: in casa Zanetti si lavora con Daniele Tacchini

Fine settimana di lavoro sul campo dell’Osvaldo Zanetti, storica associazione sportiva del rione di Castello sopra Lecco. La struttura, negli anni scorsi interessata dalla posa del manto in erba sintetica, ha ospitato una giornata di formazione tenuta da Daniele Tacchini, allenatore professionista e formatore. L’obiettivo della società bluceleste è quello di formare istruttori di calcio giovanile, sia interni che in corpo ad altre società, rivolgendosi sia ad allenatori in attività che a genitori e a persone alle prime esperienze. Il ciclo d’incontri, ancora aperto, prevede molto lavoro pratico e riguarda diversi ambiti dello sviluppo: dal bambino al ragazzo, sotto tutti i punti di vista (motorio, psicologico, tecnico e tattico). L’invito, esteso anche agli esterni, ha portato a raccogliere molte adesioni anche dal mondo extra Zanetti.

“Come Zanetti abbiamo deciso di proporre questa iniziativa per permettere una formazione puntuale sul territorio, che permetta ai partecipanti di confrontarsi con le vere sfide e problematiche che si affrontano nel calcio giovanile”, spiegano i responsabili del Settore Giovanile lecchese.