Transenne.net fornitore ufficiale al Lucca Comics & Games 2022

Dal 28/10 al 01/11 nella splendida cornice di Lucca si terrà il festival più grande d' Europa dedicato ai fumetti, ai giochi, ai videogiochi, al cinema d’animazione, alla narrativa fantasy e alle serie tv. Si tratta di un evento molto importante che ha fatto registrare il "tutto esaurito" nelle strutture ricettive limitrofe e che prevede l'afflusso di circa 100.000 presenze per ogni giorno della manifestazione. Transenne.net, brand di Fasb Linea 2 di Cremella, per la 5° volta consecutiva è stata scelta come unica azienda fornitrice per il noleggio delle transenne per eventi, al fine di garantire la corretta delimitazione delle aree e una migliore organizzazione della manifestazione. Per noi di Transenne.net il Lucca Comics & Games rappresenta un evento molto importante e che da lustro alla nostra azienda che, negli anni, si è ritagliata spazi importanti all'interno del panorama eventi. Per questa manifestazione abbiamo gestito ed organizzato le spedizioni sia dal nostro territorio lecchese che dal magazzino di Roma, per un totale di 6 km di Transenne per eventi e 3 km di transenne alte, per un totale di ben 9 km di delimitazioni! Possiamo dire che c'é un po' di Brianza anche a Lucca!