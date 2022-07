Tutti vestiti in bianco per una suggestiva cena in riva al lago

Dai piedi della Torre Eiffel di Parigi, dove sarabbe andata in scena per la prima volta, al lungolago di Abbadia Lariana. Ieri sera, venerdi 22 luglio, una lunga tavolata allestita dalla Pro Loco ha accolto 120 commensali per la prima cena in bianco targata Abbadia.

Rigorosamente tutti vestiti di bianco i presenti, come vuole il protocollo organizzativo. Oltre alla mise candida che i partecipanti devono indossare, altre norme sono previste per sedere a questa insolita tavolata "total white".

Ognuno, deve portare il necessario per allestire il proprio spazio al tavolo. Tovaglia bianca, pietanze già cucinate piatti e vettovaglie in materiale biodegradabile o in ceramica e vetro, con un'attenzione, quindi, anche un'attenzione all'ambiente.

La tavola è stata apparecchiata con cura e arricchita da gustosi piatti anche lungo la passeggiata a lago di Abbadia Lariana. Soddisfazione per l'esito dell'evento è stato espresso dai volontari della Pro loco guidata dal presidente Claudio Gobbi che, visti i risultati ottenuti, non mancherà di bissare l'evento in un prossimo futuro.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)