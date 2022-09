"Amici" parla lecchese: Andrea Mandelli conquista il banco grazie ad Arisa

Il 23enne cantante di Calco è stato scelto per entrare a far parte della scuola più famosa d'Italia

Andrea Mandelli entra a far parte di "Amici". Il cantante di Calco domenica ha ottenuto il tanto ambito banco al pari di altri ventinove studenti che, così, saranno protagonisti del noto programma di Canale 5 che seleziona cantanti e ballerini. Vinta la concorrenza di altri centinaia aspiranti artisti: il 23enne "Andre" ha cantato una versione particolare di ''Make It Rain'' è stato inizialmente stoppato da Rudy Zerbi, mentre Arisa ha scelto di dare la propria fiducia al giovane, scelto per entrare a far parte della sua classe. “Hai spaccato”, ha detto la cantante ad Andrea, prima che Maria De Filippi gli consegnasse la felpa. Oltre a due sopracitati, gli altri insegnanti sono Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Raimondo Todaro per il ballo e Lorella Cuccarini per il canto.

L'esperienza al Tour Music Fest

Andrea Mandelli ha rappresentato l’Italia al Tour Music Fest - The European Music Contest, importante concorso europeo per cantanti emergenti, tenutosi sabato 7 dicembre 2019 all'Auditorium del Massimo (EUR) di Roma. Con le finali nazionali, che hanno visto selezionati 27 artisti su un numero iniziale di ventimila provenienti da tutta Italia e dall’Europa, Andrea aveva conquistato conquistato lo Stivale cantando “I know where I’ve been” e si era guadagnato la possibilità di competere, con gli altri concorrenti europei, a quella finale continentale.