La renna è stanca, Babbo Natale consegna i doni con un vecchio motocarro della Guzzi

Babbo Natale ha un problema: la sua renna è stanca e non può più condurlo casa per casa a consegnare i regali. Come fare? In suo aiuto ecco arrivare un vecchio motocarro della Moto Guzzi, per l'esattezza un "Ercolino", guidato da un autista d'eccezione: il campione olimpico e leggenda del canottaggio Giuseppe Moioli, 94 anni.

È davvero originale il video di auguri che il Comune di Mandello ha realizzato in queste festività 2021. Ambientato in Piazza Italia, nei pressi dell'Imbarcadero, il filmato ha coinvolto parecchi motociclisti e guzzisti.

"Lo abbiamo girato insieme ad alcuni amici appassionati delle due ruote che in genere ci aiutano negli eventi Guzzi e al gruppo Mandello Città dei motori - spiega il sindaco Riccardo Fasoli - Le scene sono state immortalate la scorsa settimana in un luogo simbolico del paese, siamo contenti di avere coinvolto anche la Polizia locale. Ringraziamo Adelio Compagnoni che ha replicato il prototipo anni '60 dell'Ercolino utilizzato per trasportare i doni di Babbo Natale".

Nell'anno del Centenario, il video acquisisce ulteriore significato. Nel frattempo a Mandello tutti si interrogano sulle "misteriose" identità degli attori...