"Up against it", ecco la serie dedicata al talento lecchese Beatrice Colli

È online da venerdì 26 febbraio "The journey begins" (letteralmente, "Il viaggio comincia"), primo episodio del video dedicato a Beatrice Colli, talento vero della squadra agonistica dei Ragni di Lecco nonostante la giovane età.

Si tratta della prima puntata di una serie intitolata "Up against it", che vi proponiamo nel video. A realizzarla il videomaker lecchese Yuri Palma. La serie è in onda sul canale Epic Tv su You Tube.

«Concentrata, determinata e ambiziosa... Beatrice Colli ha dichiarato di voler diventare campionessa del mondo quest'anno - si legge nella descrizione del filmato - Questa è la sua storia. Nella prima parte della nostra serie con l'atleta Beatrice Colli, iniziamo il percorso per i campionati del mondo in Russia... allenata da Fabio Palma ed esponente di una nuova generazione di climber per cui tutte e tre le discipline sono fondamentali, Beatrice ci svela i suoi allenamenti, le sue speranze e i suoi sogni per il 2021 ... sarà un'avventura!»