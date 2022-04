Un boato, poi il crollo: il video dell'albero che rischiò di uccidere due giovani all'Orrido

Le immagini del circuito di sorveglianza e quelle girate da una coppia in visita alla gola bellanese diffuse dal gruppo di maggioranza in risposta alle polemiche sul taglio delle piante

Un boato fragoroso, poi il rumore di qualcosa di grande trascinato a valle dalla forza di gravità. Sono spaventose le immagini che riprendono l'albero crollato nell'agosto 2019 all'Orrido di Bellano, un grosso platano, e che soltanto oggi, due anni dopo, la maggioranza di Bellano Guarda Avanti ha deciso di rendere note e diffondere sul web.

Nel video che proponiamo ai nostri lettori è immortalato il momento del distacco della pianta di alto fusto, grazie al sistema di videosorveglianza interno, e la caduta dell'albero sulla passerella sottostante, attraverso immagini girate da una coppia di ragazzi che proprio in quel frangente stava visitando la gola naturale bellanese, e che solo per casualità ha evitato di rimanere coinvolta nell'incidente (pochi minuti prima, esattamente nel punto in cui l'albero è caduto, erano passate altre quattro persone).

Il crollo avvenne di sera, podo dopo le 20, in condizioni di tempo sereno e in assenza di vento. I danni furono stimati in 90mila euro.

"Pubblicato per zittire gli sciacalli"

L'Amministrazione comunale ha deciso di diffondere il video a seguito delle recenti polemiche relative al taglio alberi. "Non abbiamo mai pubblicato questo video, ma di fronte allo sciacallaggio di consiglieri comunali che fanno finta di non sapere i rischi di fronte allo schianto di un albero, che hanno condiviso un anno fa il taglio degli alberi e oggi ascoltano il sentito dire, le teorie farlocche delle lettere firmate, chi parla di scempio con ignoranza, rispondiamo con la loro moneta sensazionalistica - spiegano - Era già nelle nostre intenzioni convocare minoranze, commissione ecologia, Legambiente, per condividere ancora una volta, con gli agronomi incaricati, le risultanze scientifiche dell'analisi fitopatologica. E ben volentieri la convochiamo con urgenza questa riunione".