Alunni e prof della Manzoni allietano Calolzio con le melodie natalizie. Il video

Un apprezzato tour musicale con brani della tradizione natalizia per le vie di Calolziocorte. L'iniziativa ha allietato grandi e bambini e ha visto protagonisti alcuni insegnanti e alunni della scuola media Alessandro Manzoni in veste di musicisti, con immancabili vestiti a tema. Cappello rosso e strumenti in spalla, la delegazione composta in particolare dagli alunni delle classi terze dell'orchestra scolastica e dai prof Alberto Sgrò, Davide Ambrosioni e Massimo Tavola ha raggiunto innanzitutto gli asili, poi i colleghi della primaria regalando così gioia, allegria e un tocco di stupore ai bambini più piccoli.

Subito dopo nuove tappe in città, fino al saluto ai negozianti e l'approdo all'ingresso della chiesa Arcipresbiterale con il saluto all'Arciprete don Giancarlo Scarpellini, e all'entrata del municipio. Proprio qui il gruppo della Manzoni si è esibito davanti al sindaco Marco Ghezzi, al vice Aldo Valsecchi e agli assessori Tina Balossi e Cristina Valsecchi che hanno apprezzato e applaudito la musiche suonate da docenti e ragazzi (nel video). Infine, i complimenti della dirigente scolastica Sabrina Scola nel plesso di Corte, con tanti auguri di buon Natale a tutti.