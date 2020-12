Commerciante calolziese veste i panni della reporter per promuovere i negozi cittadini

Ha vestito i panni della reporter per andare alla scoperta dei negozi locali e promuovere così le attività della sua città in occasione delle feste natalizie. L'iniziativa porta la firma della commerciante calolziese Marianna Cavenago che ha voluto così lanciare un appello ad acquistare nei negozi di vicinato allo scopo di premiare la professionalità di tanti esercenti e dare loro una mano al termine di un anno molto complicato a causa dell'emergenza Covid.

Marianna ha girato un vero e proprio video postato su Youtube con immagini e interviste raccolte nei negozi, in uno spirito di collaborazione che va oltre la concorrenza tra singole attività a favore di un gioco di un utile gioco di squadra per favorire gli acquisti in città.

«Questo video mi sta particolarmente a cuore perchè spero possa essere un sostegno alla mia categoria: quella dei commercianti - spiega Marianna, titolare di una gioielleria - Vi porto dai miei colleghi calolziesi. Spero che la mia iniziativa possa essere utile in termini di visibilità e conoscenza, anche perchè non è vero, come dice qualcuno, che a Calolzio c'è poco. Abbiamo negozi, attività, voglia di fare ed è giusto parlarne soprattutto in una fase delicata come questa. Vogliamo resistere e guardare con maggiore speranza al futuro. Non riesco a riprendere tutti gli esercizi commerciali in questo video postato su You Tube, ma se la cip dovesse piacere potrei girarne un'altra appena possibile».

Proponiamo anche ai nostri lettori il video della giovane e intraprendente commerciante, corredato da immagini e melodie a tema natalizio. Dopo aver prontamente indossato la mascherina, Marianna parte nel suo "tuor calolziese" alla scoperta di negozi di alimentari, di vestiti, scarpe, dolci e altro ancora fino a inquadrare una gioelleria come la sua: «Qualcuno si chiederà se sono pazza nel promuovere un'attività del mio stesso settore - commenta Marianna - Ma non è così. Per me loro non sono concorrenti, ma dei colleghi e hanno dei prodotti fantastici. Quindi sono felice di fare un po' di promozione a tutti».