Cane si perde sulla Statale 36: scortato da un camion e salvato

Disavventura a lieto fine per un giovane cane e la sua famiglia. Tra martedì e mercoledì il quadrupede si è smarrito lungo la frequentata Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", infilandosi tra i tanti mezzi in transito in direzione Milano. Uno scenario decisamente pericoloso per l'animale, che dalla sua ha avuto il buon cuore di un camionista: dopo averlo visto zampettare sull'asfalto, l'ha letteralmente difeso dalla possibilità di venire investito.

Cane smarrito sulla Strada Statale 36

Il video è stato registrato dalla dashcam del mezzo pesante ed è stato successivamente caricato sulla nota piattaforma TikTok: nella clip si vede anche il successivo intervento di una donna, che ha attirato il cane e l'ha tolto dalla strada. In un secondo momento sono stati contattati gli operatori di Anas e le forze dell'ordine: dotato di targhetta sul collo, il cane è stato riconsegnato alla sua famiglia.