Capriolo nuota nel lago e poi scappa per le strade di Bellagio: il video è virale

Vedere un capriolo che nuota nel lago non è certamente una scena comune. Vederlo accadere a Bellagio, domenica pomeriggio decisamente affollata dai turisti, è un caso più unico che raro. Proprio nel caldo pomeriggio del 30 maggio un esemplare è stato visto nuotare e, poi, scappare per le vie del paese comasco, che si trova a pochi chilometri di distanza dal Lecchese: un momento registrato con il telefonino a divulgato sui social network, divenuto ovviamente virale in breve tempo.