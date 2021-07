Italia in finale all'Europeo! Anche a Lecco è festa grande: caroselli nel cuore della città

È festa grande in tutta Italia e Lecco non è stata da meno. Anche nel cuore della nostra città capoluogo a mezzanotte sono scattati i caroselli: la Nazionale di calcio è in finale a Euro 2020 e troverà una tra i padroni di casa dell'Inghilterra e la Danimarca. Gli azzurri si sono imposti sulla Spagna solamente ai calci di rigore: nei tempi supplementari Chiesa li aveva portati in vantaggio, ma la rete dello juventino Morata ha rimesso tutto in discussione.

Dagli undici metri ha aperto il lecchese Manuel Locatelli, il cui tiro è stato respinto dal portiere avversario Unai Simon. Poco male: l'errore di Dani Olmo ha riportato in equilibrio la sfida, poi Donnarumma ha respinto il rigore di Morata e il naturalizzato Jorginho Frello, che ha Lecco ha mosso i primi passi da calciatore professionista quando vestiva la maglia della Sambonifacese (Seconda Divisione), ha spedito tutta la delegazione tricolore verso la finalissima di domenica 11 luglio (ore 21.00, diretta Sky Sport e Rai 1).

Italia in finale a Euro 2020: i caroselli a Lecco