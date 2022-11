Nel video di Alessandro una delle più belle cascate lecchesi

Una suggestiva location naturale che merita di essere visitata non solo calda stagione estiva, ma anche nel periodo autunnale quando i colori del bosco regalano un tocco di poesia in più. Stiamo parlando dalla Cascata dello Sprizzottolo nel territorio verde compreso tra i comuni di Pasturo e Introbio, a poca distanza dalla pista ciclopedonale della Valsassina nei pressi del torrente Pioverna, a una decina di chilometri di distanza dalla città di Lecco.

Forse poco nota a chi non abita in zona, ve la proponiamo in questo splendido video realizzato dal giovane videomaker lecchese Alessandro Bonfanti, già autore di altre "perle dal cielo" come quelle in cui vengono riprese Varenna, il Belvedere dei Resinelli o il lago di Como.

Questo video è stato girato da Alessandro proprio a novembre. La cascata dello Sprizzottolo è una delle più belle, ma non l'unica, in provincia di Lecco. Tra le altre - raggiungibili con una fattibile escursione - segnaliamo quella del Cenghen ad Abbadia Lariana, le cascate della Troggia a Introbio e quelle delle pozze di Erve, in alta Valle San Martino.