Il Castello dell’Innominato che domina il lago: quella rocca conquistò Manzoni

"Il Castello dell’Innominato a Vercurago: la rocca che ammaliò Manzoni". Questo il titolo dell'ultimo video realizzato dal docente e giornalista lecchese Dario Angelibusi, dedicato ai "tesori" e ai monumenti simbolo di "quel ramo del lago di Como" per citare proprio I Promessi Sposi, la più celebre opera di Don Lisander. Il castello sorge sopra il complesso religioso di San Girolamo Emiliani e domina con uno splendido panorama l'area della valle San Martino dove il Lario diventa Adda.

La storia e le caratteristiche del Castello di Vercurago, che secondo la tradizione avrebbe ispirato a Manzoni la celebre rocca dell’Innominato narrata da I promessi sposi sono dunque valorizzate nella nuova puntata dei "Minidoc Lecco". Dario Angelibusi guida il pubblico alla scoperta dell’affascinante fortezza posta sul colle di Somasca, a Vercurago, antico castello di origine medievale che per secoli ha svolto un ruolo chiave nel controllo del vicino territorio di Lecco.

Un complesso che nel corso del tempo ha subìto numerosi rifacimenti, fino a essere utilizzato, nel XVI secolo, come ricovero per l’infanzia da San Girolamo Emiliani. Secondo la tradizione, infine, Alessandro Manzoni lo avrebbe preso a modello per la rocca dell’Innominato, personaggio a sua volta ispirato a Francesco Bernardino Visconti.

Immagini ricche di fascino, spettacolari vedute riprese con il drone e una narrazione rigorosa sono gli elementi di questo video, che punta a presentare la storia e le suggestioni letterarie che da sempre delineano questo caratteristico maniero. Il video è stato girato nell'estate 2021 e rappresenta la quarta puntata della seconda stagione dei "Minidoc Lecco".

Il video realizzato in occasione dei 50 anni dell'Avis Vercurago

Al video che qui vi proponiamo hanno collaborato anche il tecnico Luca Raffaele, lo storico lecchese Gianfranco Scotti con le letture, Marco Angelibusi al montaggio e il professor Fabio Bonaiti come consulente. L'apprezzato "Minidoc" è stato realizzato con il contributo dell'Avis di Vercurago e presentato in anteprima al pubblico nei giorni scorsi proprio in occasione della festa dei 50 anni dell'associazione.

Una meta per un'imperdibile escursione tra lago e montagna

La rocca dell'Innominato è raggiungibile a piedi dopo circa 45 minuti di salita in sicurezza partendo dal parcheggio della Basilica di San Girolamo Emiliani, luogo di grande devozione, noto anche dal punto di vista turistico. Si cammina lungo la salita delle cappellette da poco ristrutturate arrivando prima al santuario della Valletta, fino all'ultimo "strappo" per raggiunge il castello dal quale si può ammirare uno splendido panorama su Lecco, il lago e la Valle San Martino. Numerosi i visitatori, del luogo e non solo, che raggiungono la rocca soprattutto nei fine settimana. Di recente è stata riproposta (con successo) anche la Corsa a coppie dell'Innominato lungo una tratta di quasi 10 chilometri che dal lungolago sale fino al castello. Una meta che merita davvero di essere raggiunta.