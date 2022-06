Successo per la Notte Bianca di Cernusco, applausi al Milanese Imbruttito

In tanti all'evento intitolato "A riveder le stelle" con musica, spettacoli e gustose cene in compagnia. Tra le iniziative anche il divertente show di Germano Lanzoni

Successo per la Notte Bianca di Cernusco Lombardone che nella serata di sabato 25 giugno ha visto colorarsi piazze e vie del paese con musica, spettacoli, cene in compagnia e tante iniziative. Coinvolti anche bar, ristoranti, artisti, oratori e associazioni su iniziativa dell'Amministrazione comunale con 6 postazioni allestite dal centro alle frazioni. Molto apprezzato, tra gli altri, lo show proposto dall'attore Germano Lanzoni, in arte "Il Milanese Imbruttito", di cui vi proponiamo un passaggio, tra applausi e risate.

La "Notte Bianca" di Cernusco, sostenuta anche da altre Amministrazioni comunali del circondario, è stata intitolata "E di lì uscimmo a riveder le stelle" richiamando il Poema di Dante Alighieri. Un titolo non certo causale, come spiegato dagli organizzatori presentando l'evento nei giorni prima di sabato. "È l’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia. Non a caso abbiamo scelto questo passaggio per battezzare la Notte Bianca: dopo aver attraversato la profonda cavità dell’Inferno, tra le sofferenze dei dannati, Dante si ritrova alle soglie dell'antipurgatorio. Questa visione di Dante e Virgilio è squisitamente metaforica: è un presagio di luce e speranza per affrontare la seconda parte del cammino con meno difficoltà della prima. Come il Sommo Poeta, vorremmo che questa notte fosse un augurio di speranza a tutta la comunità, un inizio di rinascita e di ripresa delle attività economiche e culturali. La serata sarà caratterizzata da eventi musicali, artistici e culinari in sei zone del paese cercando di raggiungere un’ampia platea, per piccoli, adolescenti e adulti. Come Amministrazione ci auguriamo una massima partecipazione sia dei cittadini di Cernusco sia dei paesi limitrofi. Ringraziamo i comuni di Merate, Olgiate Molgora, Osnago, Lomagna e Montevecchia per aver concesso il patrocinio all’evento". E così è stato, tra sana aggregazione, ottimi piatti e tanta allegria.