Installata anche alla stazione di Colico la nuova biglietteria automatica

Nelle stazioni di Colico, Morbegno e Tirano sono state installate le nuove emettitrici automatiche di titoli di viaggio di Trenord che i viaggiatori potranno utilizzare per acquistare biglietti di corsa semplice, carnet e abbonamenti Trenord - anche per l’area STIBM di Milano/Monza e Brianza - biglietti per gli itinerari turistici Discovery Train nonché biglietti per il servizio aeroportuale Malpensa Express.

Lo ha annunciato la direzione della società che si occupa del trasporto sui treni in Lombardia, presentando un video nel quale il Direttore Commerciale di Trenord Leonardo Cesarini illustra il piano di rinnovo e rinforzo dei nuovi punti vendita self service.

Le nuove emettitrici di biglietti, dispongono di un grande display touch screen e offrono la possibilità di pagamento sia con contanti (monete e banconote) che con carta di credito, in modalità contactless. L’installazione delle biglietterie automatiche a Colico, Morbegno e Tirano sono parte di un più ampio piano che prevede sia l’installazione di nuove emettitrici automatiche di bigliettazione che l’ammodernamento di quelle già esistenti, per un investimento complessivo da parte di Trenord di oltre cinque milioni di euro in due anni.