La Città Fantasma vista dal cielo: un imperdibile video alla scoperta di Consonno

Il drone di Alessandro Bonfanti alla scoperta della città fantasma. Il videomaker lecchese ha realizzato un imperdibile video dedicato a Consonno, l'ex Las Vegas della Brianza sulle alture tra i comuni di Olginate e Galbiate. Uno scenario molto conosciuto anche oltre i confini locali e pressochè unico nel suo genere, tanto da essere stato scelto in passato non solo per feste e ritrovi allo scopo di rilanciare la frazione, ma anche per eventi insoliti e particolari come il campionato mondiale di nascondino e un raduno di "Zombie" da parte dell'associazione "I Luoghi dell'abbandono" e degli appassionati della serie Tv The Walking Dead.

Ma Consonno è tanto altro: è storia, tradizione, suggestione e decadenza. Dal caratteristico minareto alle rovine intorno, fino al paesaggio che dal verde si apre sulla vallata a lago, senza dimenticare i murales, i piazzali e la caratteristica chiesa di San Maurizio. Una frazione un tempo abitata, poi trasformata dal Conte Bagno in un luogo di giochi e attrazioni fuori del tempo, poi abbandonata e in parte implosa in se stessa. Senza però mai perdere il suo fascino. Qui vi proponiamo 60 secondi tratti dal video di Alessandro dal titolo emblematico "Ghost Town": la clip integrale è stata pubblicata sul suo canale youtube. Merita di essere vista.