Il coro di Calolzio dedica un video di auguri ai nonni della casa di riposo: «Così siamo loro vicini anche questo Natale»

Non rinunciare all'atmosfera natalizia anche in quest'anno difficile segnato dal Covid. Con questo spirito il coro della parrocchia di San Martino Vescovo ha deciso di realizzare un video per gli anziani della Rsa "Madonna della Fiducia", che in passato i volontari andavano sempre a trovare in prossimità delle feste per un'esibizione natalizia e un abbraccio affettuoso. Questa volta l'abbraccio sarà solo virtuale, ma non per questo meno sentito e sincero, come spiegato dai cantori della parrocchia di Calolzio centro.

«Il coro di Calolzio non ha voluto mancare l'appuntamento natalizio con i nonni della casa di riposo "Madonna della Fiducia" - spiegano i componenti del gruppo diretto da Rossella Castelli - Nell'impossibilità di potersi riunire insieme come da tradizione, abbiamo preparato un video registrando i canti più popolari della tradizione di Natale con i saluti e gli auguri agli ospiti e al personale della struttura. Questo gesto, voluto fortemente da tutto il coro, è stato realizzato con il profondo desiderio di portare anche quest'anno la gioia del Natale e di far sentire la vicinanza e l'affetto di tutto il gruppo anche se solo a distanza».

Un'iniziativa molto apprezzata da ospiti e personale della Rsa calolziese dove nei giorni scorsi anche i nonni avevano partecipato a un coinvolgente video di auguri dedicato alla cittadinanza. «Con questa iniziativa vogliamo augurare un buon Natale a tutte le famiglie dei nostri cari anziani e a tutti gli operatori della Rsa. È un modo per essere vicini anche a distanza e per fare sentire il nostro affetto agli ospiti. Continuiamo così» - ha commentato il direttore sanitario Davide Fumagalli (clicca qui per vedere il video dei nonni).

Altre pillole musicali dedicate alla popolazione

Tornando all'iniziativa del coro parrocchiale, l'omaggio dedicato agli anziani sarà seguito in queste ore da altre pillole musicali di auguri dedicate a tutta la cittadinanza. «Sull'onda di questo entusiamo - ha aggiunto Roberta Tavola - il coro ha inoltre pensato di rendersi presente nella comunità sfruttando internet e i social. Ci siamo così proposti in un conto alla rovescia musicale dal 22 dicembre fino al 25, giorno di Natale. Ogni giorno sui profili Facebook e Instagram dell'oratorio di Calolzio e sul canale Youtube dell'Unità pastorale di Calolzio, Foppenico e Sala viene pubblicato il video di un canto natalizio con la speranza che possa rallegrare gli ormai ultimi giorni che ci separano dalla vera gioia che finalmente risplenderà il giorno di Natale».