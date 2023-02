Il brano rap dello studente lecchese applaudito da Mattarella e Meloni

Si intitola "Come se fosse normale" il brano rap scritto da uno studente lecchese e cantato dallo stesso autore davanti a Mattarella e Meloni a Roma in occasione dell'iniziativa "I giovani ricordano la Shoah". A ridosso del Giorno della Memoria, una delegazione delle classi 5A Sul e 5A Sue dell'Istituto Bertacchi di Lecco infatti ha infatti ricevuto nella Sala degli Specchi del Quirinale, direttamente dalle mani del presidente della Repubblica, il premio per aver vinto il concorso a tema. Gli studenti e le studentesse hanno presentato a Sergio Mattarella il lavoro realizzato, Memory wearing, prima di essere accompagnati per una visita guidata nelle stanze del Quirinale. Sei studenti hanno poi partecipato alla diretta Rai nella sala dei Corazzieri, dove sono state proiettate le immagini del viaggio della Memoria vissuto di recente dalle due classi a Cracovia e nei campi di Auschwitz e Birkenau.

"Come se fosse normale"

Tra le testimonianze ascoltate durante la diretta quella di Ugo Foà, intervistato da Chiara Scinicariello (5A Sue) e Martina Sacchi (5A Sul). Davide Milani, studente di 5A Sue, ha cantato il suo brano rap "Come se fosse normale", scritto proprio per il concorso. Davanti a lui le massime cariche dello Stato: Sergio Mattarella (presidente della Repubblica), Ignazio La Russa (presidente del Senato) e Giorgia Meloni (presidente del Consiglio) che al termine dell'esibizione hanno applaudito la canzone di Davide insieme al pubblico presente.

Ecco il video della trasferta della scuola superiore a Roma e del brano "Come se fosse normale" cantato con passione da Davide... "patire e sperare di non sparire come se morire fosse normale", "fermati a pensare cosa può arrivare a fare l'essere umano", "non puoi denunciare rimanendo zitto" e "un solo messaggio, siamo tutti uguali non ci sono differenze naturali"... sono solo alcune delle parole più forti e coinvolgenti della canzone rap proposta dallo studente lecchese.