"Descent", danza e natura legate dallo scorrere delle stagioni

Si intitola Descent l'ultimo suggestivo lavoro del videomaker lecchese Yuri Palma caricato sul suo canale Youtube. Un video che immortala Martina Dalla Pozza dare vita a una performance di danza su coreografia propria, con regia dello stesso Palma.

"Descent" è il primo di una serie di quattro video che legano la danza e la natura durante lo scorrimento delle quattro stagioni, in un viaggio nel profondo che attraversa tanto il tempo della natura quanto i sentimenti della persona.

Inizio in autunno

Come dal titolo, questa danza inizia in autunno, in una lenta discesa, mentre gli alberi perdono le foglie, il paesaggio scolorisce, e i movimenti diventano sempre più lenti, fino a scivolare nell’oscurità.

Non è un abbandono, né una sconfitta, bensì l'inizio di un ciclo di rinascita, dove la persona deve toccare il momento più buio e freddo, nell'inverno, per poter rifiorire nuovamente nella primavera, con una nuova consapevolezza e una coscienza resa forte dalla propria introspezione.