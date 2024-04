Tre arresti nel Lecchese per spaccio e 11 chili di droga sequestrati

Undici chili di droga sequestrati e tre persone residenti nel Lecchese agli arresti. La polizia di stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un comasco di 59 anni pregiudicato per reati di droga e residente a Bellano, una 54enne milanese residente a Rogeno, anche lei con precedenti penali per droga, e infine un albanese di 27 anni residente a Primaluna, incensurato.

L'intervento antidroga è stato portato dalla squadra mobile di Como: i poliziotti hanno concentrato la loro attenzione principalmente nella zona dell’Erbese, dove hanno controllato i movimenti di vari personaggi dediti allo spaccio anche per stroncare i rifornimenti dei pusher che usano i boschi limitrofi per cedere le dosi.

Il giro di droga gravitava su Erba

A Erba gli agenti hanno proceduto al controllo in strada di un 59enne comasco che si comportava in modo sospetto. Hanno quindi approfondito le verifiche all'interno della sua autovettura, svelando un doppiofondo, ricavato sotto la leva del freno di stazionamento e azionato da un dispositivo meccanico: in quello spazio erano nascosti 4 pani di cocaina per un peso di 2,5 chili. Su disposizione del Pm di Como, l'uomo è stato arrestato e trasferito alla Casa circondariale di Como.

Un secondo arresto è scaturito osservando i movimenti della 54enne milanese, notata dagli investigatori dopo aver assistito a due distinte piccole cessioni di droga. Gli agenti hanno quindi perquisito la sua abitazione di Rogeno, nella Brianza lecchese, trovando all'interno 2 etti di hashish, 4 grammi di eroina, 8 grammi di cocaina e denaro contante, ritenuto il provento dello spaccio. Gli acquirenti sono stati sanzionati amministrativamente e su disposizione del Pubblico ministero di Lecco la donna è stata arrestata ed è in attesa di essere giudicata con il rito del direttissimo in tribunale a Lecco.

Un terzo controllo degli agenti della squadra mobile, sempre su strada, ha interessato un albanese di 27enne trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. La successiva perquisizione nella sua residenza di Primaluna, in Valsassina, ha permesso di rinvenire e sequestrare ben 92 panetti della stessa droga per un peso complessivo di circa 10 chili e quasi 7 etti di cocaina, confezionata sottovuoto. Infatti oltre alla droga, sono stati sequestrati una bilancia di precisione e una macchina per il sottovuoto, materiale ritenuto idoneo per il confezionamento. Sempre su disposizione del Pm di Lecco, il 27enne è stato arrestato e trasferito al carcere di Pescarenico.