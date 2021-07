Italia sul tetto d'Europa! A Lecco scoppia la festa. Locatelli: «Siamo Campioni!»

Migliaia di persone in piazza e in strada, caroselli fino a notte fonda: l'Italia è Campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia e a Lecco scatta, nuovamente, la grande festa. Sono serviti ancora i calci di rigore per arrivare alla conquista del trofeo continentale: chiusi i tempi regolamentari sul risultato di 1-1 (Shaw e Bonucci in rete), gli azzurri e i padroni di casa dell'Inghilterra si sono regalati un finale ad altissima tensione nella splendida cornice di Wembley. Tanti errori, sia da una parte che dall'altra, ma alla fine la parata di Donnarumma sul giovane Saka ha fatto scattare la festa in tutto il Belpaese.

Locatelli senza parole

E, chiaramente, un occhio di riguardo lo abbiamo per Manuel Locatelli, 23enne centrocampista di Galbiate subentrato in corso d'opera a uno stanchissimo Marco Verratti: il giovane lecchese non è tornato sul dischetto com'era accaduto in semifinale, ma ha comunuque potuto mettere nel proprio palmares il primo trofeo della sua carriera.

“Non ho la minima idea di cosa scrivere .

Siamo Campioni D’Europa !!!!”

Questo il brevissimo messaggio postato sui social network, accompagnato dalla fotografia con la coppa appena conquistata.