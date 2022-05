Anche a Lecco è festa per lo Scudetto del Milan: tifosi rossoneri in piazza

Un buon numero di supporter si è riversato in piazza Cermenati dopo le 20, ora in cui è arrivato il triplice fischio a Reggio Emilia

Il 12 luglio 2021 fu per la Nazionale Italiana, il 22 maggio 2022 per il Milan. Ancora una volta piazza Cermenati si conferma come la piazza preferita dai tifosi di calcio per i propri festeggiamenti. Quest'anno, dopo gli anni targati Juventus e il succeso dell'Inter nel 2021, sono stati i supporter della squadra rossonera a riversarsi nella centralissima zona della città capoluogo dopo il triplice fischio di Reggio Emilia: con lo 0-3 inferto al Sassuolo padrone di casa il Diavolo è tornato a festeggiare lo Scudetto da 11 anni di distanza dall'ultima volta. Centinaia di milanisti hanno hanno cantato, sventolato sciarpe, bandiere, ballato sotto la pioggia e anche sparato dei fuochi artificiali per qualche ora, prima di disperdersi e prendere altre direzioni.

L'intervento dell'ambulanza

Una festa con un piccolo giallo: intorno alle 21.30 è stato necessario l'intervento dell'ambulanza, arrivata sul lungolario Isonzo per prendersi cura di una ragazza che, stando alle informazioni acquisite direttamente sul posto, sarebbe stata colpita al volto da una bandiera e avrebbe accusato un attacco di panico. La giovane è stata stabilizzata, caricata con la barella sul mezzo dal personale sanitario e trasferita in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" per gli accertamenti del caso.

La vittoria con il Sassuolo

Nell'ultima giornata del campionato di Serie A, il Milan ha conquistato lo Scudetto battendo senza troppi problemi un Sassuolo mai in partita. I rossoneri sono andati in vantaggio al 17' grazie a un travolgente Leao, che è partito dalla sinistra e ha servito Giroud, che ha battuto Consigli di sinistro sotto le gambe. Al 32' il Milan ha raccoppiato con il solito portoghese, che ha rubato palla a Ferrari e ha crossato di nuovo per Giroud, che ha infilato senza troppi problemi il portiere avversario. Il Milan è sembrato essere senza freni: al 36' ecco il 3 a 0; Krunic recupera palla sulla destra e passa a Leao, che punta l'uomo e serve Kessie, che la mette con il piede sinistro.

Al 77' una nuova occasione: Leao scappa di nuovo dietro i difensori del Sassuolo e serve Ibrahimovic che, appena entrato, segna quello che avrebbe potuto essere l'ultimo goal della sua carriera, ma il guardalinee ha annullato per un fuorigioco millimetrico confermato anche dal Var.