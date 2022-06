I fuochi di Lecco visti dal drone: online il video di Matteo Colombo

Nella serata di domenica 26 giugno a Lecco sono tornati protagonisti i fuochi artificiali. Uno spettacolo pirotecnico atteso dal 2019, il cui svolgimento è stato reso impossibile dal Covid-19 per tre anni. Naso, telefoni e macchine fotografiche rivolti verso l'alto per una mezz’oretta, ma durante lo scoppio è stato possibile vedere nitidamente un punto verde nel cielo: si trattava di un drone e il video firmato dalla sua telecamera è stato diffuso sul web in questi giorni dal videomaker Matteo Colombo, vincitore nel 2020 del concorso "Lombardia 2030. La Lombardia che vorrei" promosso dalla Regione.