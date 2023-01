In volo tra i fuochi della Pesa Vegia: spettacolo per diecimila persone

Nel giorno dell'Epifania a Bellano è tornata d'attualità la Pesa Vegia. Una manifestazione dalla grande storia, finalmente rimessa in campo dopo due anni di assenza forzata a causa del Covid-19. Sono state diecimila le persone che si sono recate nell'Alto Lago lecchese per prendere parte alla manifestazione nelle varie vesti: tra loro anche Salvatore Perrone, che con il suo drone ha volato letteralmente in mezzo ai fuochi artificiali sparati nel cielo bellanese intorno alle 22 - volo regolarmente autorizzato dalle autorità competenti -, prima del corteo dei Re Magi con i cammelli e dell'accensione del falò sul molo, ovvero il momento clou della serata.

Non sono mancati il presepe vivente, la rappresentazione della corte di Re Erode e del Podestà, l'accampamento dei cavalieri, il corteo delle dame storiche. In serata il traino delle pese e l'inizio della rievocazione, che è culminata con i tradizionali arrivo della barca, l'incendio del molo e lettura dell'ordinanza dal balcone del Municipio. Ecco, quindi, il sopracitato corteo dei Re Magi con cammello e l'accensione del falò sullo stesso molo. Aperto anche l'Orrido di Bellano, che ha chiuso il 2022 con ben 250mila visite all'attivo, record storico in un solo anno solare.