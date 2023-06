Fuochi di Lecco, il solito apprezzatissimo spettacolo: chiusura tra gli applausi

Domenica 25 giugno alle 22.30 è iniziato lo spettacolo dei fuochi di Lecco. Un momento sempre molto atteso e partecipato, che ha richiamato migliaia di persone su entrambe le sponde del lago, così come non sono mancati gli osservatori assiepati in montagna. Uno show durato fino alle 23, quando i tradizionali tre botti hanno fatto scattare gli applausi per quanto appena ammirato.

Un confronto sui temi della sostenibilità, la regata e la benedizione del lago, il contest di pittura e l'atteso spettacolo. Questi gli ingredienti della Festa del lago e della montagna, evento in occasione del quale Lecco ha ospitato quest'anno anche le città gemelle. La festa si è tenuta sabato 24 e domenica 25 giugno, su iniziativa dell'amministrazione comunale e in collaborazione con Ltm e il Comitato Gemellaggi.

Mâcon, Overijse, Igualada e Szombathely a Lecco

Mâcon, Overijse, Igualada e Szombathely sono state ospitate a Lecco nel corso della mattinata di sabato e hanno preso parte a un convegno dedicato al confronto tra le esperienze e gli interventi delle diverse città in ambito di crescita e ambiente intitolato "In Europa per uno sviluppo sostenibile" in programma a partire dalle 16 in municipio.

Hanno introdotto il momento il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il presidente del Comitato dei gemellaggi di Lecco Piergiorgio Locatelli e la presidente di Silea Francesca Rota, mentre hanno animato il confronto con le città gemellate l’assessore all’ambiente di Lecco Renata Zuffi, che è intervenuta sulla transizione ecologica a Lecco, il presidente di Acinque Energy Greenway Maurizio Crippa, che ha parlato di teleriscaldamento e del direttore generale di Silea Pietro Antonio D’Alema, il quale ha illustrato i progetti di economia circolare in provincia di Lecco.

In scena poi in serata una parata di auto storiche patrocinata dal Comune di Lecco che, a partire dalle 22:45, dal centro città ha raggiunto la sede della società Canottieri di Lecco.

I fuochi artificiali

Domenica, dopo la santa messa officiata nella basilica di San Nicolò, alle 11 al Palazzo delle Paure si è tenuto un momento ufficiale di ricevimento delle delegazioni e di consegna di una targa ricordo dei 50 anni di gemellaggio con Mâcon. Nel pomeriggio è stata effettuata un'uscita in battello sul golfo di Lecco, mentre in serata, al temine della regata delle lucie promossa dal Gruppo Manzoniano Lucie per il trofeo Mondonico a partire dalle 22.30, è stata la volta del tradizionale spettacolo pirotecnico sul lago, realizzato grazie alla collaborazione con Ltm.

La domenica lecchese nel weekend della Festa del lago e della montagna ha offerto, inoltre, giochi gonfiabili per i più piccoli, disponibili dalle 9 alle 20 presso il Monumento ai Caduti e la processione delle lucie a partire dalle 17.45, che è culminata alle 18 con la benedizione del lago presso la stata di San Nicolò. La Festa e la visita delle città gemellate ha offerto infine anche un'occasione di confronto artistico: svolto un contest di pittura con artisti del territorio lecchese e di Mâcon, con la produzione di opere che sono state donate alla città di Lecco.