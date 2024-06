La fontana si tinge di tricolore: il fascino di piazza Mazzini

Il fascino delle luci notturne che animano la nostra città. Proponiamo un breve video in slow motion della fontana di piazza Mazzini nei suoi spettacolari getti d'acqua illuminati, che in queste sere si sono tinti anche di azzurro e di bianco, rosso e verde; un tricolore che potrebbe essere di buon auspicio per le partite della Nazionale di calcio di Luciano Spalletti agli Europei di Germania 2024.

La fontana sta conquistando piano piano il cuore dei lecchesi e dei tanti visitatori che durante la bella stagione affollano le vie del centro città.

Ringraziamo la nostra lettrice Federica Bellomi, che ha catturato questi momenti. Brano musicale di Lexin_Musica da Pixabay.