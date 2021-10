Come mettersi a rischio in montagna: sulla Grignetta in atteggiamento "balneare"

Diciotto secondi, ma “emblematici” per raccontare la situazione che talvolta, ma sempre più spesso, si viene a creare in montagna. La definizione è di Alessandro Spada, capo stazione del Soccorso Alpino e speleologico della Valsassina – Valvarrone, e commenta il breve video amatoriale diffuso dal Cnsas per sensibilizzare sulla sicurezza durante le escursioni, arrampicate e via dicendo.

In Grignetta con borsone e scarpe da ginnastica

Durante il breve estratto si vede una persona sui cinquanta-settant'anni mentre si appresta a scendere dalla Grignetta dalla Cresta Cermenati: azione che accomuna migliaia di persone durante l'anno, che sia in estate o in inverno, ma a stonare è l'abbigliamento dello stesso, "armato" di scarpe da ginnastica e borsone da piscina, evidentemente inadatto a percorrere un tratto, per quanto dal non elevato grado di pericolosità, dotato di catena.