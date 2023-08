L'elicottero Drago in volo per recuperare una persona bloccata in Grignetta: il video

Vigili del fuoco in azione anche a Pasturo insieme a 118 e Soccorso alpino per un malore

Giornate di estenuante lavoro per i soccorritori sulle montagne lecchesi. Gli ultimi due interventi registrati in ordine di tempo hanno visto impegnati nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto, anche i vigili del fuoco in Grignetta e a Pasturo. In entrambi i casi non si è trattato di episodi gravi.

L'elicottero Drago (nel video) ha dovuto sorvolare i Piani dei Resinelli per recuperare e portare in salvo una persona rimasta bloccata in una zona impervia sulla Grignetta: in azione anche il personale della squadra Saf (Speleo alpino fluviale).

Poco più tardi nuovo chiamata da Pasturo, in Valsassina: i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del 118 insieme ai tecnici del Soccorso alpino per soccorrere una persona colta da un malore nelle vicinanze dell'agriturismo Brunino.