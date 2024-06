È una delle passeggiate immancabili di chi si reca ai Piani Resinelli per una giornata di svago: la strada ad anello che cinge la località (da non confondere con il sentiero 'Anello', una ben più impegnativa escursione) lungo via Escursionisti e che misura poco meno di 3 chilometri.

Un percorso semplicissimo, quasi intermente pianeggiante, che consente di trascorrere qualche minuto nel verde e di raggiungere il Parco del Valentino e il Parco minerario, oppure di intraprendere i sentieri montani per svariate escursioni. In questo nostro hyperlapse ve lo facciamo percorrere in poco più di un minuto.