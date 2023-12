Video. Auto in fiamme, pronto intervento dei vigili del fuoco

Un'altra auto in fiamme, con pronto intervento dei pompieri per spegnere il rogo, questa volta a poca distanza dalla provincia lecchese. L'incendio è divampato all'1.30 della scorsa notte, tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre, in un posteggio nel territorio comunale di Villa d'Adda, nella Bergamasca.

Non appena scattato l'allarme, il comando dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto un'autopompa dal distaccamento della vicina Merate e un secondo equipaggio da Lecco: l'incendio che aveva avvolto il veicolo è stato così spento (vedi il video dell'intervento).