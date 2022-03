Incidente aereo sul Legnone: il video delle operazioni di soccorso

Nello schianto del velivolo militare sulla vetta lecchese ha perso la vita un pilota inglese, trasferito in ospedale il collega italiano. Le immagini girate dai Vigili del Fuoco per documentare il complicato intervento portato avanti insieme ai colleghi di Soccorso Alpino, 118, Carabinieri e Guardia di Finanza

Un'operazione molto impegnativa durata diverse ore in una zona impervia a circa 2.500 metri di altezza. Il tragico incidente aereo avvenuto questa mattina sul Monte Legnone, dove un velivolo militare è precipitato andando a schiantarsi e prendendo fuoco, ha visto coinvolti numerosi operatori dei soccorsi.

Uno dei piloti che viaggiava sull'aereo di addestramento militare, modello M-346, è stato trovato ancora in vita e subito soccorso e trasferito all'opedale Nigiarda di Milano. Per l'altro pilota, invece, non c'è stato purtroppo più nulla da fare.

Sul posto i Vigli del Fuoco - che hanno girato il video dell'intervento che qui proponiamo - del Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana Stazione di Valsassina e Valvarrone, i carabinieri di Colico, la squadra di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, e il personale di Areu.