Aperte le iscrizioni per la prossima Polimirun: il video della corsa

Domenica 13 novembre a Lecco torna l’appuntamento con l’urban trail del Politecnico di Milano, la PolimiRun Winter powered by adidas Terrex. La corsa invernale, competitiva e non competitiva, è aperta a tutti lungo un percorso di 10 chilometri, con partenza e arrivo al Campus di Lecco, dove sarà allestito il PolimiRun Winter Village.

Si parte alle ore 10:00 da via Ghislanzoni 22 per seguire un tracciato misto, stradale e sterrato, tra le montagne lecchesi, con altimetria di 425 mt. Le iscrizioni alla gara - patrocinata dal Comune di Lecco e sostenuta da diversi sponsor - sono aperte fino all’11 novembre, o al raggiungimento dei posti disponibili, sul sito ufficiale dell'evento.

La gara competitiva è approvata da CR Lombardia dell’Associazione Sportive e Sociali Italiane (ASI) e dal Settore Tecnico Nazionale di atletica leggera dell’ASI. "Corriamo per un futuro più sostenibile" era stato il messaggio lanciato in occasione della scorsa edizione del novembre 2021 alla quale avevano partecipato ben 1.630 le persone al via. Ecco il video di quella gara - con immagini spettacolari della città di Lecco riprese anche con il drone - in attesa della Polimirun Winter 2022.