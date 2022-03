Lago di Como: le meraviglie del ramo lecchese nel video di Alessandro

Le meraviglie del ramo lecchese del Lago di Como in 4 minuti di video. Vi proponiamo il filmato realizzato dal videomaker lecchese Alessandro Bonfanti con il suo drone: un imperdibile viaggio alla scoperta di alcuni degli scorci più suggestivi del Lario, con un inedito sguardo dal cielo su Lecco e dintorni.

Dai tramonti alle montagne, dall'isola Viscontea nella città capoluogo alla caratteristica Varenna, passando per il "matitone" e tanto altro. Un filmato che in un minuto regala non solo emozioni con le sue immagini in musica, ma anche idee per imperdibili gite sul nostro lago. E, come ricordato in un articolo dai colleghi di QuiComo, anche uno spunto per fare un raffronto tra i due rami del Lake Como, in una sfida tra vedute mozzafiato.