La cantante dei Black Eyed Peas a Lecco: il video con il brindisi nel locale del centro

J. Rey Soul, la nuova cantante dei Black Eyed Peas conquistata dal lago e dai vini di un locale simbolo di Lecco. L'artista della celebre band americana ha fatto visita l'altra sera al ristorante enoteca "Frigerio vini pregiati" della centralissima piazza XX Settembre, a due passi dal lungolago. Felicissimo il titolare Patrizio Todeschini che dopo aver proposto i propri vini alla cantante a ha brindato con lei scattando anche alcune foto all'interno e all'esterno del locale. J. Rey Soul ha brindato e apprezzato il vino italiano, in particolare un ottimo Barolo, intonando una celebre canzone come ringraziamento.

Non si sa se la cantante si trovasse a Lecco per vacanza o per altri motivi, magari per un sopralluogo in Lombardia in visata del prossimo concerto in programma il prossimo 16 luglio a Fiera Milano Live. I Black Eyed Peas sono un gruppo musicale alternative hip hop statunitense, formatosi nel 1995 a Los Angeles per iniziativa dei rapper apl.de.ap, will.i.am e Taboo. Nel corso della loro carriera ne hanno fatto parte anche la corista Kim Hill, la cantante Fergie e, più di recente la cantante J. Rey Soul, conquistata da Lecco e dai vini italiani.