I dettagli di Lecco City, "Un'operazione importante e articolata contro lo spaccio"

Ben 7mila dosi di droga spacciate nel centro di Lecco in poco più di 3 anni, muovendosi tra la zona della stazione, le piazze e perfino l'ingresso di scuole e parrocchie. Un "giro d'affari" illecito del valore di almeno 285mila euro: soprattutto cocaina, ma non solo: anche hashish ed eroina. Tra gli acquirenti liberi professionisti, studenti (tra cui pure qualche minore) e pensionati.

Sono i numeri più significativi che emergono dall'operazione antidroga "Lecco City" conclusa ieri dopo mesi di indagini da parte degli agenti della Polizia di stato e della Procura: in totale sono 12 i malviventi sottoposti a misure restrittive, con tre arresti in flagranza di reato e 9 misure di custodia cautelare in carcere. Di queste persone, solo due sono ancora ricercate e da assicurare alla giustizia, ma il cerchio si starebbe stringendo. Soddisfazione da parte della Procura e della Questura di Lecco dove oggi sono stati illustrati i dettagli di questa importante operazione antidroga.

"Si è trattato di un'operazione davvero importante di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in città, frutto di un attento lavoro di polizia giudiziaria - ha esordito il questore di Lecco, Ottavio Aragona - In questo modo oltre a eliminare dal territorio gli spacciatori che chiaramente costituiscono un pericolo per la società, si elimina quella che è una fonte di approvvigionamento e di ricchezza per le organizzazioni criminali e si incide anche sui reati collaterali legati alla droga".

"Gli sforzi congiunti che le forze dell'ordine e la Procura quotidianamente mettono in campo per contrastare lo spaccio di droga e la criminalità sono molto significativi e hanno portato a questo importante risultato sul fronte della sicurezza pubblica - ha sottolineato il procuratore della Repubblica di Lecco, Ezio Domenico Basso (nel video) - Parlo di contrasto, utilizzare il termine debellare non sarebbe infatti corretto e realistico. Ma con questa operazione abbiamo dato un segnale importante di contrasto alla delinquenza e allo stesso tempo di rassicurazione nei confronti di cittadini e istituzioni. Lecco City ha messo in evidenza come esistesse un fenomeno diffuso di spaccio in zone nel centro di Lecco, nella piazza della stazione, negli spazi della movida, di fronte al plesso universitario, vicino a istituti scolastici e strutture religiose. La parte più importante delle indagini è stata portata avanti tra maggio e giugno".

"È stata un'operazione articolata e complessa, anche perché i soggetti coinvolti avevano una dimora fittizia - ha precisato il commissario capo della Squadra mobile Gianluca Gentiluomo - Ai responsabili è stato contestato lo spaccio continuato in concorso. Il più giovane è nato nel 2003, il 'più vecchio' nel 1992. In zona scuole hanno venduto droga anche ad alcuni minori e a spot si muovevano nei pressi di qualche chiesa, con la rete dello spaccio concentrata però in piazza Diaz. I contatti con gli acquirenti avvenivano in modi diversi, anche con l'uso di telefoni e sistemi di messaggistica. Questa organizzazione criminale era ben strutturata, non certo improvvisata e predisposta in modo verticistico, con due 'capi' in particolare che rifornivano poi i singoli spacciatori per smerciare in vari luoghi del centro città".