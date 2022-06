Tempesta sul Lecchese, paura per vento e grandine

È esplosa alle ore 16.15 ed è stata davvero forte, come annunciato. Ha colpito anche Lecco e diversi comuni della provincia la violenta precipitazione che era prevista per oggi, domenica 5 giugno. Ecco le prime immagini raccolte nel rione di San Giovanni a Lecco. Davvero impressionanti le raffiche di vento e la grandine, con molti oggetti volati tra strade e marciapiedi, tra i copiosi chicchi che si sono abbattuti sui veicoli.

La tempesta violenta è durata una decina di minuti e in diversi luoghi è saltata anche la luce più volte e per diversi minuti con danni e disagi. In alcune zone di Lecco sono crollati anche alberi e rami sulla strada, come in via Marsala (vedi foto di Matteo Bonacina), oltre a pali delle fermate dell'autobus nei rioni. Da segnalare anche la copertura volata a terra nei pressi della scuola Pietro Scola in via Padre Mazzucconi.