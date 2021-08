Il Caimano del Lario festeggia i 76 anni affrontando a nuoto il periplo del lago di Annone

Un'altra impresa per il mitico Leo Callone in occasione del suo compleanno: applausi al suo arrivo

La domenica mattina del 26 agosto 1945, alla clinica Mangioni di Lecco venne alla luce Leo Callone. Esattamente 76 anni dopo, giovedì 26 agosto 2021, proprio Leo decide di festeggiare il suo compleanno nuotando nelle acque del lago di Pusiano e percorrendo l'intero periplo. "Non mi sento particolarmente stanco, anche se ho dovuto lottare contro la corrente avversa, le chiazze di vegetazione, e la temperatura calda del bacino che provoca a questi livelli vasodilatazione" - ci ha raccontato l'ormai celebre Caimano del Lario, già protagonista di tante altre imprese a nuoto.

Ieri Callone, mandellese domiciliato a Dervio, ha voluto rimettersi nuovamente alla prova. In occasione del suo genetliaco, ha sfidato in solitudine l’acqua e le avversità del momento, uscendone come sempre a testa alta. Una carriera la sua iniziata fin da bambino e portata avanti negli anni, fino ad incoronarlo appunto “Caimano del Lario”. Con successo ha spento così virtualmente le 76 candeline della torta, nel corso dell’impresa di giovedì, nuotando lungo la quindicina di chilometri del periplo del lago di Pusiano consumata in poco più di quattro ore.

Con partenza da Pusiano, alle 15, poi i passaggi a Bosisio Parini, Rogeno, Lido di Merone, Centro remiero isola di Eupilio, Isola dei cipressi con l’arrivo, intorno alle 19,30 davanti la piazza del paese dove è avvenuta la partenza. Applausi dal centinaio di sostenitori, ad attenderlo, omaggiati dallo stesso nuotatore con un brindisi finale collettivo.

Quali i pensieri che albergavano nella mente del Caimano mentre nuotava? Domanda che sorge spontanea quanto la risposta... "Niente di particolare, anche se non almeno non avevo l’assillo della gara o della competizione con altri nuotatori. Quando nuoti sembra che il tempo non abbia mai a passare. Ieri mi balenava nella mente la cena della sera che avrei trascorso con amici ed estimatori".

Il film a lui dedicato è approdato anche su Netflix

Un pensiero più che legittimo a siglare la giornata dei suoi 76 anni festeggiati sempre in acqua all'insegna di quell’amato sport tra lago e mare che lo ha reso famoso, fino a celebrare le imprese nel film sulla sua vita "Cento milioni di bracciate" firmato dalla regista Donatella Cervi, ora diffuso anche sulla piattaforma Netflix.

La raccolta di centinaia di coppe, trofei, attestati, conquistati dal nuotatore sono li a testimoniare i trascorsi sportivi. Passato che oltre all’impiego del suo sempre giovane fisico ha sempre aggiunto il cuore, con iniziative ad indirizzo solidale. Auguri Caimano!

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)