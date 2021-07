Tuoni, fulmini, pioggia e grandine sulla provincia di Lecco: strade bianche e danni nel territorio

L'attesa e forte ondata di maltempo prevista per domenica 25 luglio si è abbattuta su tutta la provincia di Lecco. Intorno all'ora di pranzo, infatti, tutto il territorio è stato interessato dal passaggio di una perturbazione di notevole intensità, che ha scaricato tanta pioggia in breve tempo e anche un buon quantitativo di grandine: particolarmente colpita la Brianza, come testimoniato dalle fotografie provenienti da Bulciago. Strade bianche e allagate, con l'obbligatorio intervento degli addetti ai lavori per tentare di favorire il deflusso dell'acqua e mitigare gli effetti della "bomba".

Auto sommersa a Calolziocorte

Un'automobile, invece, è stata letteralmente sommersa all'altezza del sottopasso di corso Europa, come testimoniato anche dalla fotografia scattata e divulgata dal noto portale Meteo Val San Martino. Provvisoriamente chiusa via Mazzini, disagi si sono registrati anche in via Cantù nella vicina Olginate.