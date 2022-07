Meraviglie d'Italia, Varenna ancora protagonista. Anche in Tv

Dopo il successo all'Eurovision e la pubblicazione sul National Geographic, ecco ora la perla del lago ripresa nel video Mediaset realizzato con il Ministero del Turismo per promuovere il patrimonio paesaggistico e culturale italiano

La "perla" lecchese del Lago di Como di nuovo protagonista a livello nazionale e internazionale. Dopo la recente "vittoria" all'Eurovision con la postcard più vista sui social e la pubblicazione sul National Geographic, ecco ora Varenna ripresa nel video che rimbalzerà sulle reti Mediaset per promuovere le meraviglie d'Italia. La notizia è stata resa nota, con soddisfazione, dal sindaco Mauro Manzoni.

"Nella recente comunicazione istituzionale di Mediaset realizzata con il patrocinio del Ministero del Turismo per promuovere e riscoprire il patrimonio artistico e culturale italiano, Varenna è ancora una volta protagonista - commenta Manzoni - Tra celebri monumenti, vedute di città d’arte, e altre meraviglie italiane, ecco Varenna vista dal lago per ricordare l’unicità delle bellezze italiane. Sempre più spesso il nostro piccolo borgo è oggetto di interesse per il mondo televisivo e cinematografico e viene celebrato tra le meraviglie del nostro Paese".