La follia corre lungo il lago: a 185 km/h sulla Strada Provinciale 72

Una follia a tutto tondo. È quella racchiusa nel video da circa tre minuti diffuso su YouTube lo scorso 7 novembre da 'Flash', utente che ha mostrato l''impresa' realizzata sull'Alto Lago di Como, lungo la Strada Provinciale 72. Si, proprio quella che è stata troppe volte teatro d'incidenti stradali dall'esito mortale. Due casi eclatanti che raccontano come quell'arteria sia da percorrere prestando la giusta cautela: non è stato così per lo youtuber che, domenica 7 novembre, ha postato un video che lo vede correre a 185 km/h a bordo della sua Aprila Rs 660, nuovo gioiello prodotto dalla casa italiana.

La folle corsa tra Lierna e Varenna

La clip, chiamata "Pure sound in quel di Lecco" e resa privata nella mattinata di martedì 9 novembre, parla chiaro: il protagonista va a manetta tra Lierna, Fiumelatte e Varenna, località rivierasche ben note per la loro bellezza e spesso prese d'assalto dai turisti, dove il limite di velocità è ovviamente di 50km/h; non mancano sorpassi azzardati e ad altissimo rischio per l'incolumità sia dello stesso di chi è stato suo malgrado coinvolto in questa follia.



Il video è stato reso privato