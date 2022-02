Motor street food: show di motocross (e cibo gustoso) a due passi dal lago

Uno spettacolo di moto, accompagnato da un gustoso street food, a due passi dal lago. Stiamo parlando del tour di eventi "Motor street Food" che avrà come prime tappe per il 2022 Olginate (11-12-13 Marzo), Cisano Bergamasco (25-26-27 Marzo), Spino D'Adda (10-11-12 Giugno) e Mandello del Lario in occasione del raduno della moto Guzzi (dal 7 al 11 Settembre). Un assaggio dell'iniziativa c'era già stato lo scorso mese di ottobre proprio sul lungolago di Mandello in occasione di un evento dedicato al freestyle con spettacolati acrobazie sulle due ruote.

"Motor street Food è un nuovo format, nato dall'unione della passione per i motori e il buon cibo - spiega Elisa Roncoroni per conto dell'organizzazione - È un tour di eventi itineranti per diversi comuni. Siamo partiti da Mandello del Lario ad Ottobre 2021 e ripartiremo con la stagione a Marzo, con già diverse date confermate in varie province Lombarde. Motor street Food ha come cuore pulsante gli spettacoli di trial e motocross freestyle".

Le spettacolari evoluzioni ed acrobazie dei piloti della Pirate Troop lasciano il pubblico davvero senza fiato, come si può vedere nel video che abbiamo pubblicato in paertura di articolo. "Da contorno fanno i food truck e i banchi, provenienti da ogni dove, pronti a soddisfare i palati più golosi e portare nuovi sapori e colori. Inoltre è presente un'area shop dove espositori ed venditori ambulanti presenteranno sui loro banchi, cose curiose e utili, tutte da acquistare - aggiunge Elisa Roncoroni - Grazie alla scuola di minimoto Bimbi in moto di Mandello e i suoi istruttori, i piccoli potranno provare a guidare una minimoto, elettrica o a scoppio, in un vero e proprio circuito. Con tanto di attrezzature e protezioni complete, riceveranno una lezione di guida e un minicorso sulla sicurezza stradale. Ci sarà inoltre all’interno un raduno di auto a tema diverse per ogni location e non poteva mancare ovviamente la musica. Sarà l’unione perfetta tra il buon cibo e l’adrenalina, per un evento con ingresso gratuito, adatto a tutta la famiglia".

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a info.motorstreetfood@gmail.com oppure fare riferimento alla pagina Facebook dedicata alla manifestazione: https://www.facebook.com/motorstreetfood L'evento di Olginate si terrà dunque venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 marzo nella piazza del mercato, nei pressi del lungolago. Ecco, di seguito, il programma nei dettagli.

Il programma dell'evento di Olginate

Venerdì 11 marzo

Ore 18.00 apertura evento - dalle 18.30 apertura area shop

Dalle ore 18.15 alle 22.00: Bimbi in moto - Prova minimoto per bambini elettriche o a scoppio, in un vero mini circuito, con istruttori professionisti.

Dalle 19.00 apertura street food - Apertura truck food e banchi

Ore 24.00 chiusura evento

Sabato 12 Marzo

Ore 11.00 apertura evento - dalle 11.30 apertura area shop

Dalle 11.15 alle 12.30: "Bimbi in moto" - Prova minimoto per bambini elettriche o a scoppio, in un vero mini circuito con istruttori professionisti.

Dalle 12.30 apertura street food - Apertura truck food e banchi

Dalle 14.15 alle 16.00 e dalle 18.30 alle 20 "Bimbi in moto"

Ore 15.00 show free style

Ore 21.00 show free style

Ore 24.00 chiusura evento

Domenica 12 Marzo