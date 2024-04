La primavera che non c'è: Valcava ritrova la neve

La primavera che non c'è. Dopo una settimana di temperature al ribasso, dalla notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile sul territorio lecchese si sono abbattute anche pioggia e neve a quote tutt'altro che elevate, inferiori ai 1000 metri sul livello del mare. Imbiancati San Martino, Resegone, Due Mani, ma non solo: come testimoniato dal video di Oliverio Bravi, titolare de La Cantinetta, in Valcava la dama bianca si è presentata in tutto il suo candore, coprendo rapidamente l'abitato.

Sono giornate molto fredde con il brusco calo delle temperature, ma fra martedì e mercoledì si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.396 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.676 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)