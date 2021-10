A Lecco scorre il corteo dei "No Green Pass"

Nel pomeriggio di sabato 9 ottobre si è svolto anche per le vie del centro di Lecco la manifestazione dei "No Green Pass". Un cospicuo numero di persone ha preso parte all'evento, snodandosi poi lungo le vie del centro storico della città capoluogo per l'annunciato corteo. Nessun episodio di cronaca da registrare, a differenza di quanto successo a Roma: a tal proposito, domenica mattina (9-12) la Cgil Lecco si è ritrovata presso la sede di via Besonda per un presidio dopo gli atti di violenza avvenuti nella Capitale.

Zamperini: “Più che legittimo”

A commentare la manifestazione è stato Giacomo Zamperini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale: “A prescindere dal pensiero di ciascuno, a Lecco la manifestazione contro il Green Pass è stata molto partecipata, pacifica e più che legittima. Smettiamola di parlare di fascismo, squadrismo o di delinquenti, queste sono persone normali che lottano per quello in cui credono. Possiamo essere democratici ad intermittenza? Direi di no, i manifestanti per bene, secondo me, vanno ascoltati e rispettati, condannando le violenze e le prevaricazioni!”.