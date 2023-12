In viaggio dentro il nuovo pronto soccorso di Lecco

La città di Lecco potrà beneficiare di un nuovo pronto soccorso. Nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre i rappresentanti delle istituzioni e dell'Asst Lecco, con l'ormai ex diggì Paolo Favini in testa, hanno percorso per la prima volta i corridoi e le stanze delle nuova ala: un percorso che abbiamo fatto anche noi di LeccoToday e che vi proponiamo. I lavori di ampliamento termineranno dei prossimi mesi e fanno parte dell'intervento titolato "Messa in opera prefabbricati per Ampliamento Pronto Soccorso P.O. Manzoni, Lecco" che trova copertura finanziaria nel decreto legge del 2020 per una spesa pari a 3.419.366,83 euro, che comprende lavori e progettazione esecutiva.

Il progetto ha coperto una superficie complessiva di circa 1.345 mq, con la maggior parte delle opere che interessano la fascia centrale del pronto soccorso che ha una superficie di circa 840 mq. La nuova ala si sviluppa su un unico livello ed è costituita da due blocchi: il primo (ampliamento) di nuova costruzione è stato realizzato esternamente al volume originario dell’ospedale, mentre il secondo (ristrutturazione) è interno al corpo originario dell’ospedale. L’integrazione di questi due blocchi ha comportato un forte miglioramento della funzionalità del pronto soccorso, tanto che così ampliato e ristrutturato sarà adeguato alla classificazione DEA II.