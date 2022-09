Come si crea un foglio? La lezione del mastro cartaio Sandro a studenti e imprenditori

Studenti e artigiani alla scoperta della creazione della carta e del suo corretto uso e riciclo. Grazie al progetto "Carta Manent" il lavoro (e il valore) artigiano sono tornati in cattedra a Olginate. Nelle sale dell'ex municipio il maestro cartaio Sandro Tiberi da Fabriano ha allestito un laboratorio mostrando in diretta con quali materiali - e come - viene realizzato un foglio di carta: un'iniziativa che ha prima coinvolto ben 400 alunni delle scuole del territorio, e poi anche diversi artigiani e imprenditori lecchesi i quali, in occasione dell'apertura della mostra con i lavori dei ragazzi, hanno potuto a loro volta provare con mano come viene creata la carta.

Ecco il video nel quale si cimenta il presidente di Confartigianato Lecco, Daniele Riva. Dopo di lui è toccato anche al sindaco Marco Passoni, a Lodovica Cima della Cartiera dell'Adda di Calolzio e ad altri olginatesi presenti nella sala del municipio dove l'esposizione resterà aperta al pubblico fino a domenica 2 ottobre.

Il progetto "Carta manent" nasce dalla collaborazione tra Confartigianato Imprese Lecco, ANCoS Lecco, Cartiera dell’Adda e Liceo Artistico Medardo Rosso, con il patrocinio del Comune di Olginate. La mostra ospita in particolare i lavori dell’Istituto Artistico di Lecco, frutto dei laboratori attivati lo scorso anno in alternanza scuola lavoro con Cartiera dell’Adda. Inoltre, ben 12 classi delle scuole primarie del Comprensivo di Olginate, Garlate e Valgreghentino hanno preso parte al laboratorio di carta a mano con il maestro cartaio testando il processo produttivo della carta.

Il maestro Sandro Tiberi e la grafica Cristina Pelomori.

Le “sezioni di architettura” del Medardo Rosso, espongono alcuni studi su arredi e complementi d’arredo per il riutilizzo delle anime in cartone. Le classi sono state coordinate dai docenti Dafne Ratti, Enrico Curti, Antonia Invernizzi, Ester Volpicella, Teresa Farina ed Elena Medici. Gli studenti della “sezione di grafica” coordinati dal prof Mario Carzaniga, hanno realizzato i pannelli esplicativi sul processo produttivo della carta, stampati su cartoncino 100% riciclato di Cartiera dell’Adda.

L'intervento del sindaco di Olginate Marco Passoni.

“La carta è ciò che ha permesso la diffusione della conoscenza - ha spiegato il maestro Sandro Tiberi - Ad oggi è il sistema di conservazione dell’informazione più sicuro. È multiforme, ha mille utilizzi, è riciclabile. La tecnica della carta fatta a mano permette di creare un foglio di carta, ma è molto di più! È una vera e propria forma d’Arte al pari delle altre, un linguaggio potente che da un liquido informe permette di dare forma ai sogni". Tiberi ha quindi fatto un tuffo indietro nel tempo ripercorrendo come è nata la lavorazione della carta, ricordando poi il valore di questo materiale in grado di immortalare immagini e pensieri mentre troppe cose rischiano di perdersi nel mare magnum di internet.

“Carta Manent tocca temi cari alle nostre imprese - ha aggiunto Daniele Riva, presidente di Confartigianato Lecco - Saper entrare nelle pieghe dei processi produttivi, capire come funzionano le dinamiche che portano alla realizzazione di un prodotto, confrontarsi con i giovani per stimolare la loro curiosità verso il mondo artigiano. Inoltre, parlare di riuso, riciclo, sostenibilità è qualcosa di cui non possiamo più fare a meno: soprattutto in questo momento storico in cui le materie prime sono di difficile reperimento e i costi energetici sono alle stelle, dobbiamo tutti ripensare a come le nostre azioni, sia come imprenditori sia come cittadini, impattano direttamente sull’ambiente".

Lodovica Cima, Cartiera dell'Adda.

"Il settore della carta si inserisce a pieno nelle politiche green a cui tutti insieme dobbiamo collaborare - ha aggiunto Davide Riva, presidente categoria Grafici e Fotografi di Confartigianato - La nostra produzione e l’attenzione al riciclo e all’ambiente partono ormai da lontano, ma c’è ancora molto da fare per la loro affermazione, perché davvero le nostre azioni possano essere incisive sul climate change di cui anche il nostro territorio e il nostro Paese sono purtroppo vittime. In occasione di questa lodevole iniziativa e della presenza del maestro Tiberi vogliamo esprimere fraterna vicinanza ai cittadini e agli imprenditori così duramente colpiti dall’alluvione che si è abbattuta sulle Marche".

Daniele Riva, presidente Confartigianato Lecco.

“Ogni anno attiviamo laboratori sul territorio, perché riteniamo fondamentale sostenere la creatività delle giovani generazioni ed alimentare la loro passione per la carta - ha commentato invece Lodovica Cima della Cartiera dell’Adda - Un supporto che non finisce mai di stupirci nei suoi mille usi, mezzo ideale per liberare estro e fantasia. Nel momento in cui sembrava dover essere soppiantata dagli strumenti digitali, è divenuta il simbolo della transizione ecologica. Per la sua capacità di essere rigenerata è sinonimo di rispetto e amore per l’ambiente. La carta e il cartone hanno un fascino insostituibile che coinvolge tutti e 5 i nostri sensi. Un materiale che un tempo era prezioso e che ora è ancora utile e aperto a mille possibilità di fruizione artistica, funzionale e tecnologica. Ogni occasione è preziosa per riflettere su come approcciarla al meglio".

"Con molto piacere ospitiamo l’evento Carta Manent - ha dichiarato il sindaco Marco Passoni - Il percorso permetterà ai ragazzi del nostro Istituto Comprensivo di vedere dal vivo come nasce la carta fatta a mano, e soprattutto approfondire il tema del riciclo. Colgo l’occasione per ringraziare Confartigianato e la Cartiera dell’Adda per aver pensato a noi e per darci l’occasione di mettere in bella mostra i nuovi locali dell’ex municipio. Un sincero ringraziamento anche a tutte le associazioni del paese che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento”. Gli organizzatori dell'iniziativa hanno quindi ringraziato per la collaborazione la Pro Loco Olginate, gli alpini, il Piedibus e l'associazione Scuolaboriamo.

"Dopo la mostra di acquarelli a cui abbiamo partecipato la scorsa primavera e che ha di fatto inaugurato la nuova Biblioteca di Olginate - ha concluso Innocenzo Sartor, presidente di ANCoS e della Zona 4 Valle San Martino Galbiate di Confartigianato - torniamo qui ancora una volta con entusiasmo, nella convinzione che insieme possiamo trasmettere ai nostri giovani e ai nostri concittadini i valori di ANCoS (Associazione Nazionale delle Comunità Sociali e Sportive) ovvero il mettersi a disposizione del territorio in modo attivo, promuovendo attività sociali e culturali che rispondano ai bisogno della comunità di cui siamo parte integrante con le nostre imprese e le nostre famiglie".