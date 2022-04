Teneri paperotti "in gita" sul lago per Pasquetta

Non solo gli "umani" in gita per Pasquetta, anche gli animali hanno voluto godersi la giornata di sole sul ramo lecchese del lago. Un nostro lettore ci ha inviato un simpatico video di mamma papera con i numerosi piccoli - ben 10 - mentre nuotano nel lago, a due passi dalla riva di Malgrate, sul lato opposto alla città di Lecco.

Diversi i passanti che si sono fernati a riprendere e ad immortalare i paperotti, davvero teneri e ancora molto piccoli. Ecco la clip, simile a un'altra inviata sempre alla redazione ma girata sul lungolago della città capoluogo.

Le giornate di sole e la primavera stanno risvegliando anche la natura. Unica nota stonata di questi belli scenari, il livello del lago e del fiume Adda ancora troppo bassi a causa della siccità. La speranza ora è che nei giorni prossimi possa piovere. Intanto, dal punto di vista del meteo, le giornate di Pasqua e Pasquetta sono state perfette.