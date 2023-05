La transumanza blocca le auto in città. E le pecore brucano le siepi

Una scena sempre suggestiva: il passaggio della transumanza in città. Questa volta ad avere immortalato l'evento è Samuele Colombo, bloccato in auto in viale Montegrappa insieme ad altri automobilisti in transito.

Il fiume "bianco" (con qualche asinello tra una pecora e l'altra) investe i veicoli e scorre al loro fianco, tra i belati di circostanza. Il passaggio delle greggi è andato in scena sabato mattina, lungo il tradizionale tragitto fra Galbiate e le alture della Valsassina che viene affrontato più volte durante l'anno.

Nel video di Samuele si può notare una delle caratteristiche della transumanza al suo passaggio in città: le pecore si fermano a brucare le siepi. Questa scena (nella foto sotto), immortalata dal fotografo Gualtiero Airoldi e riproposta da LeccoToday, nel 2018 divenne virale arrivando in ogni angolo del mondo. E anche se le pecore sono tante, a contarle non ci si annoia mai. Né ci si addormenta.