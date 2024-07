Video. Auto circondate dalle pecore: scene bucoliche in Valsassina

Scene bucoliche lungo le strada della Valsassina. Più di un'auto questa mattina ha incontrato un nutrito gregge di pecore percorrendo la strada che da Balisio sale a Barzio. Uno spettacolo imprevisto che ha accompagnato il transito di alcuni turisti e gruppi di amici diretti a un matrimonio. La transumanza guidata dai pastori è stata fotografata e ripresa dai passanti intorno alle 11, poco dopo la forte pioggia caduta in provincia di Lecco all'alba di venerdì 12 luglio.

Ecco il video, giunto alla nostra redazione, nel quale si può apprezzare il passaggio dei mansueti quadrupedi che hanno circondato per alcuni minuti i veicoli in transito senza creare alcun problema, ma regalando anzi uno spettacolo di natura e tenerezza. Uno spettacolo che le pecore e le loro guide avevano già regalato alla città di Lecco in occasione della più grande transumanza di metà maggio.